港股早市向好，最多升362點，高見26666點，午後升幅收窄，收市升198點或0.75%，報26502點，終止兩連跌，成交金額1366億元，較上日增加0.88%；國指升78點或0.76%，報10488點。恒生科技指數收報8101點，升0.21%。

友邦（1299）領漲大市，收升2.24%收報89元，貢獻恒指57點。「ATMX」普遍向上，阿里巴巴（9988）升1.55%，報262元；騰訊（0700）升1.37%，報591元；小米（1810）升1.33%，報26.7元，為表現最好藍籌，逼近上市高位；美團（3690）獨憔悴，跌2.78%，報295.6元。藥明生物（2269）跌2.7%，收報79.4元，是跌幅最大的藍籌。

石油股走低，三桶油捱沽。中石化（0386）跌1.18%，收報3.36元；中石油（0857）跌0.42%，收報2.35元；中海油（0883）跌2.61%，收報6.71元。

光伏股回吐，保利協鑫能源（3800）跌14.68%，報0.93元；協鑫新能源（0451）跌9.79%，報0.212元。

中國政府支持的冠狀病毒疫苗在阿聯酋進行的試驗中保護了86％的受試者。國藥（1099）午後抽升，收報19.14元，升0.84%。

新股方面，華潤萬象生活（1209）收報28元，較定價升25.56%；佳源服務（1153）收報3.88元，較定價升0.52%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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