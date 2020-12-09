內地11月新增人民幣貸款遜預期 社融勝預期
文章日期：2020年12月9日 16:27
人行公布，11月份新增人民幣貸款1.43萬億元人民幣(下同)，低過預期的1.45萬億元；社會融資規模增量2.13萬億元，高過預期的2.075萬億元。11月末廣義貨幣(M2)餘額按年增長10.7%；11月末社會融資規模存量為283.25萬億元， 按年增長13.6%。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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