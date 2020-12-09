貿發局上調本港出口全年預測
文章日期：2020年12月9日 16:04
貿發局上調今年香港出口預測，由原先預計的按年跌10%，上調至跌3%，至於明年出口則預計會上升5%。
貿發局研究總監關家明表示，內地雙循環政策及大灣區為港商帶來新的內銷機遇，加上香港與東盟簽訂的《自由貿易協定》逐步生效，以及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）落實，將會促進區內貿易往來，有利香港出口復蘇。
另外，貿發局向500名出口商進行的出口信心調查，結果顯示本港出口指數連續三季上升，由首季的16升至今季的36.2，反映港商出口信心逐步改善；且接近6成受訪者料明年銷售額將增加或持平。
貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻指出，第四季出口指數中，所有主要行業均有可觀增長，當中以珠寶業反彈幅度最強勁，不過指數仍處收縮領域，未來出口表現仍未明朗。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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