貿發局上調今年香港出口預測，由原先預計的按年跌10%，上調至跌3%，至於明年出口則預計會上升5%。

貿發局研究總監關家明表示，內地雙循環政策及大灣區為港商帶來新的內銷機遇，加上香港與東盟簽訂的《自由貿易協定》逐步生效，以及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）落實，將會促進區內貿易往來，有利香港出口復蘇。

另外，貿發局向500名出口商進行的出口信心調查，結果顯示本港出口指數連續三季上升，由首季的16升至今季的36.2，反映港商出口信心逐步改善；且接近6成受訪者料明年銷售額將增加或持平。

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻指出，第四季出口指數中，所有主要行業均有可觀增長，當中以珠寶業反彈幅度最強勁，不過指數仍處收縮領域，未來出口表現仍未明朗。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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