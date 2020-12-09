八達通加入華為支付系統 學生和殘疾人士八達通卡未能轉移
文章日期：2020年12月9日 15:37
華為和八達通合作推出新的流動支付，將八達通服務帶到Huawei Pay。
八達通卡的營業及市務總監李玉兒指，留意到華為客戶對有關合作表示歡迎，以及今次的合作令八達通的手機支付向前邁進一步。
華為集團的消費者業務大中華區副總裁何鴻略則表示，與八達通的合作是華為電子支付的新里程牌，令消費者可以體驗更為快捷的支付享受。他同時亦感謝八達通團隊對今次合作的付出。
華為表示，部分八達通卡未能轉移到Huawei Pay，當中包括學生八達通卡，小童八達通卡和殘疾人士八達通卡。華為指出，只限成人八達通和長者八達通能做到轉移，最高儲值額為3000元。華為更指，Huawei Pay是使用NFC的系統作連接，手機沒有網絡亦能進行支付。華為透露，目前已提供銀聯卡增值服務，未來會有新的合作伙伴加入。
客戶需要下載最新的Huawei Wallet和八達通應用程式才能運作有關的轉移程序。客戶可以透過Huawei Wallet 加入新的Huawei Pay八達通，或者將實體八達通卡轉移到Huawei Pay。客戶亦可透過八達通APP加入新的八達通卡和轉移實體八達通卡。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
其他報道