眾安（6060）旗下的眾安科技國際宣布與友邦保險（1299）合作，將協助友邦保險加速數碼化，從而讓友邦保險開拓新客戶群。

合作計劃初期將聚焦馬來西亞。眾安將運用專業的技術知識以及專利系統「Graphene」，協助友邦保險更迅速地開發並分銷場景化和數碼化保險產品。Graphene 系統將有助友邦保險有效地連結數碼合作夥伴，讓友邦保險可基於不同生活場景為每個客戶群體實時批出保單

友邦保險早已在馬來西亞建立市場領導地位，是次合作產生的協同效應將有利於友邦保險加速吸納新客戶，並覆蓋馬來西亞市場新增的客戶需求。友邦保險與眾安繼在馬來西亞展開合作後，雙方下一步計劃將合作延展至友邦保險其他市場，並涵蓋數碼人壽和健康保險。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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