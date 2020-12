忠意保險(Generali)與眾安保險合作,推出聲稱是市場首創的「帳單保險」,如受保人因故連續住院超過3天,可獲一筆過現金賠償以支付日常必須開支。忠意保險稱,這是因應目前自由工作者及自僱人士的人數上升,他們並非以連續性僱傭合約受聘,因故住院時難應付生活開支,因而設計此產品。

雖然產品名為「帳單保」,實際上是住院的現金賠償。客戶並非拿實際的水電煤賬單實報實銷,而是按投保時定下的保額而賠償,而客戶在投保時,可根據個人或家庭的賬單開支需要而選擇保額。產品由忠意保險承保,並會在眾安的ZA平台上銷售。

忠意保險(香港分行)總經理Cillin O'Flynn 表示,近年,如自由工作者及自僱人士般的彈性工作模式出現上升趨勢,由於他們並非以連續性僱傭合約受聘,當他們因故需要住院時,將無法賺取收入應付每個月形形式式的生活開支。「帳單保」有助減輕他們的負擔,讓他們每月的基本生活不受影響,更好地保障個人及家庭。

忠意保險引述統計數據顯示,香港彈性工作人口在2020年達到74.1萬,佔總勞動人口20%,遠高於十年前2010時錄得的數據(39.1萬人及佔11%)。

「帳單保」限18至65歲人士投保,單次保障額分300元、500元、1000元及2000元,保障期為一年,一年最多可獲24次賠償。基本計劃只限意外事故,綜合計劃包括意外及疾病。假設為30歲,選擇綜合計劃及300元保額,預估保費為每年36元。

不過上述計劃有許多不保事項,包括保險生效前15日已潛伏或存在的症狀、出任軍事部隊或飛行服務隊、投保前已存在之傷疾、蓄意自我毀傷、任何戰爭行為、犯罪的活動、懷孕、精神錯亂丶因酒精或服食藥物引致之傷害、先天性疾患、專業運動或比賽、一般健康檢查或整容手術。

記者:廖毅然

