南方東英宣布，再推出2隻追蹤恒生科技指數產品，包括南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品（7226）及南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品（7552），幫助投資者應對科技板塊的短期波動，明日（10日）將在聯交所交易，上市價格為每單位約7.75元，每手交易為100個基金單位，最低交易金額約775元，管理費為1.60%，初始規模均為1400萬美金（約1.1億港幣）。

南方東英指，恒生科指快速增長的特性令波動性高於恒指，引入追蹤恒生科技指數杠杆及反向產品，投資者有更大的靈活性來做出短期投資安排。兩隻產品會以投資指數掉期合約的方式，盡可能接近指數的每日杠杆和反向表現。

根據資料，南方東英兩隻產品的全年經常開支比率約為1.99%，即平均每日經常性開支0.008%，預計7226及7552平均每日跟蹤偏離度分別為-0.03%和-0.04%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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