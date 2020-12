本港虛擬銀行連環爆出安全成疑,財經事務及庫務局局長許正宇在立法會會議上指,有關事故一般只涉及服務的穩定性,沒有對客戶利益造成實質影響;金管局已經要求有關銀行即時處理問題及徹查事故成因,及要求銀行管理層重新檢視其風險監察框架,以確保銀行有足夠管控措施管理相關風險。

許正宇強調,有關當局會積極跟進有關銀行落實改善措施的情況及適時審視虛擬銀行的科技風險和網絡保安措施的實際運作成效,以防止同類事件發生。另由於虛擬銀行是一個嶄新的營運模式,金管局會要求虛擬銀行持續優化系統,致力提供創新和穩定的服務,進一步提升客戶體驗。

記者:蔡穎霖

