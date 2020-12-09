路透社等媒體引述阿聯酋衛生部指，中國政府支持的冠狀病毒疫苗在阿聯酋進行的試驗中保護了86％的受試者。受消息影響，國藥（1099）股價由跌2.2%，轉為升最多3.1%，現報19.4元，升2.2%。

有關疫曲於9月份已獲批投入使用，今次報道指，已對前線醫務人員、政府衛生官員和若干高級官員進行了派發。疫苗由國藥集團中國生物研發，公司沒有立即回應置評的要求。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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