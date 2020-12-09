內地三大指數走勢偏軟，滬指三連跌。上證綜指午後倒跌，以接近全日低位收市，全日收報3371點，跌38點或1.12%，成交額3393億元(人民幣．下同)。

深證成指早段跌穿14000點水平，午後跌幅擴大，臨近收市曾低見13710點，全日收報13716點，跌257點或1.84%，成交額4522億元。兩市成交額合共7915億元。

創板指午後跌穿2700點水平，全日收報2697點，跌48點或1.76%，成交額1811億元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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