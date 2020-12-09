滬指三兩連跌 全日挫1.1%
文章日期：2020年12月9日 15:11
內地三大指數走勢偏軟，滬指三連跌。上證綜指午後倒跌，以接近全日低位收市，全日收報3371點，跌38點或1.12%，成交額3393億元(人民幣．下同)。
深證成指早段跌穿14000點水平，午後跌幅擴大，臨近收市曾低見13710點，全日收報13716點，跌257點或1.84%，成交額4522億元。兩市成交額合共7915億元。
創板指午後跌穿2700點水平，全日收報2697點，跌48點或1.76%，成交額1811億元。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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