景順趙耀庭：中國明年下半年可能收緊貨幣政策
文章日期：2020年12月9日 13:26
景順發佈明年亞太區（日本除外）投資展望，亞太區全球市場策略師趙耀庭指表示，2020年全球多國推出量化寬鬆政策遠有效支持經濟復蘇。除此之外，多國央行亦推緊急貨幣政策如美聯儲局投入2.9萬億美元促使資金流入銀行體系，以穩定及支持經濟活動。惟中國人行規模較小，現時正採取觀望態度，若財政刺激政策奏效，明年下半年有可能收緊貨幣政策。
隨着疫苗即將面世，目前已可確定環球經濟已V型反彈，未來要看反彈幅度。當中，亞洲國家尤其是中國率先實施封城政策，並有效控制疫情。他預期，接種疫苗後消費者信心會持續上升，目前製造業持續增長，料中國經濟復蘇跑贏歐美。但要留意，地緣政治、中美關係緊張可能影響復蘇步伐。他又提到，十四五規劃為市場帶來明確增長目標，當中製造業、本地化科技及內消費可看高一線 。
當中他看好亞洲高息企業債，預期走勢會優於投資級別債券，但由於預期美元持續持續弱勢，投資者需謹慎。另外他又表示，較看好風險資產包括商品、房地產及股票，相信2021年會有較高回報。
記者：黃清瑤
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