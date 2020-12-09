【有片：選股王】農夫山泉或見增長動力 不妨收集待突破
文章日期：2020年12月9日 13:01
恒指高開205點後反覆向上，最多升362點、高見26666點，半日收報26636點，升331點或1.26%；國指升1.26%。大市半日成交726億元。
科技股向好，恒生科技指數升1.36%。小米（1810）升半成，阿里健康（0241）升6%，微盟（2013）升一成。藍籌股做好，平保（2318）、友邦（1299）升逾2%，吉利（0175）升逾4%。食品股受捧，蒙牛（2319）、潤啤（0291）升2%、3%；九毛九（9922）升半成。本地地產、內房、物管、燃氣股表現較佳。不過，個別消費股受壓，海爾（1169）、海底撈（6862）跌逾2%。個別汽車、新能源股下跌。
啤酒乳品今早向好，內地包裝飲用水龍頭農夫山泉（9633）亦高開漲逾2%回軟，半日倒跌收市。受到疫情打擊，上半年農夫山泉茶飲料、功能飲料分別跌一成及及三成半多，但包裝飲用水收入保持平穩，佔總收入六成；茶飲料、功能飲料則佔總收入一成以上，藉着品牌、營銷能力及銷售渠道，有望為未來提供增長動力。股價方面，農夫山泉高位調整後至20天線附近初見支持回升，今早升至44元阻力回順，一旦突破將有望嘗試突破上市高位46元。可以收集待突破，短線倘低收41元先行離場。
劉思明