美國達成刺激經濟措施的機會增加，美元貶值，內地今早公布CPI、PPI後，離岸人民幣轉強，中午更升穿6.5關口，見6.4971，創2018年6月以來新高。

離岸人民幣現報6.5018，升值184點子。

野村外匯市場策略環球主管陳立偉預期，人民幣兌美元明年會進一步升值，大部分升幅將在上半年發生，明年底人民幣兌美元目標為6.25。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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