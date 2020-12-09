他解釋指，部分大型公司在年初時已表現強勁貸款意欲，在預計經濟環境有劇變的情況下，準備更多的資金面對潛在收構機會。中小企則因為經營表現下滑，故較少提出貸款要求；同時因為現金流問題，中小企的還款時間延長。

張建生表示，該行一直提供網上貸款服務，是次數碼化則更方便客戶，申請者不一定需要提供過往的財務報表，也可以提供一些公司的營運資料，例如可以透過銀行月結單，知道企業的現金流及訂單數目，用其他的角度預測企業未來的營運狀態

此外，張建生稱，本地中小企過往一年多歷盡中美貿易戰、社會運動和疫情，加上海外買家延遲付款，現金流出現困難；中小企在疫情之下，難以獲取銀行服務，開戶十分困難。該行推出企業全程網上開戶服務，並運用人工智能核對身份證，客人不需要親身到銀行開戶。不過目前只能為持有香港身分證的申請者，提供全程網上開戶，該行正全力發展，希望在明年中可以拓展至持有內地或外國證件的申請者。

記者：蔡穎霖

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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