港股半日高開高收，最多曾升362點，高見26666點，半日升331點或1.26%，報26636點，重上廿天線，成交金額725億元；國指升130點或1.26%，報10540點。恒生科技指數收報8195點，升1.36%。

友邦（1299）成升市火車頭，半日漲2.24%，收報89元，貢獻恒指57點。匯控（0005）反彈，升1.57%，收報42元。

科技股向上，「ATMX」做好，阿里巴巴（9988）升1.55%，報262元；騰訊（0700）升1.37%，報591元；美團（3690）升2.78%，報295.6元；小米（1810）升1.33%，報26.7元，為表現最好藍籌。中海油（0883）續跌，挫2.32%，收報6.73元，是跌幅最大的藍籌。

昨日上市的京東健康獲納入MSCI，股價升5.46%，收報116元。京東（9618）則向下，收報322元，跌1.17%。

《南華早報》報道，本月將有近9000名留學英國的學生返港，而政府曾討論過，如果用於隔離的本地酒店房間供應不足，將會限制由機場入境旅客數量的討論。航空股個別走，國泰（0293）收報7.54元，升1.07%；國航（0753）收報6.56元，升1.23%；南航（1055）收報4.93元，升0.2%；東航（0670）收報3.56元，跌0.28%。

其餘個股方面，卓悅（0653）公布，知悉附屬被清盤，但未對運營產生任何重大影響。卓悅半日跌一成，收報0.126元。

壹傳媒（0282）以4.8億元出售台灣物業，股價曾飈24%，收報0.265元，升6%。

華晨汽車集團發公告指，為確保債權申報及審查等重整各項工作的順利開展，避免債券價格大幅波動，公司目前所有存續的公司債券將自12月21日開市起停牌。華晨中國（1114）收報6.28元，跌0.32%。

兩新股上市，華潤萬象生活（1209）半日收報30.6元，較定價22.3元升37.2%；佳源服務（1153）收報3.85元，較定價為3.86元跌0.26%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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