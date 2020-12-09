華潤萬象生活（1209）首日上市，麥格理預計，2019-2022財年的物管面積年復合增長可達25％，公司的整體毛利率到2022年將改善至30％。予目標價32.6元，評級「跑贏大市」。

華潤萬象生活現報30.8元，較招股價22.3元，升38.1%。

麥格理指，目前來自潤地（1109）的物業管理面積達82％，公司擴張下，估計2022財年來自第三方的物業管理面積將由2019財年的19％增至37％ ，並預計2019-2022財年的物管面積年複合增長可達25％。加上住宅物管方面受惠市場干預的經營，效率提升及增值服務增加，表現亦有改善，現時估計公司淨利的年複合增長可達73％，而收入年複合增長則達22％。

麥格理指，華潤萬象生活擁有51個商場，涉及560萬平方米的商業營運服務面積，另外亦有45個項目準備中，涉達410萬平方米的面積可供2020-24財年啟用，相信到2024年每年項目的年複合增長將達24％，並達106個，而管理面積的年複合增長將有14％，到2024財年將達1,030萬平方米。

麥格理預計，公司的整體毛利率到2022年將改善至30％，而商業營運服務的利潤則在60％水平，而商場及寫字樓均在40％的水平，顯著高於其他現有業務，料相關貢獻增加將有助改善其盈利能力。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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