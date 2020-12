《彭博》引述知情人士透露,美國總統當選人拜登的國家安全團隊計劃對財政部的制裁行動部門進行全方位的審核評估,評審內容涵蓋當前計劃、人員和預算等各個層面。

知情人士指,拜登任命的財政部副部長Adewale Adeyemo,將協調其他國安機構對財政部屬下恐怖主義及金融情報辦公室(TFI)的行動方式進行審核和評估。不過,由於新政府尚在組建之中,拜登的任命尚須得到參議院的認可。

特朗普政府對與伊朗、北韓、中國、委內瑞拉和俄羅斯相關的公司、個人、甚至油輪實施了一系列的制裁。據知情人士指,即將上任的新總統拜登認為特朗普的做法讓敵友雙方都感到困惑,他們認為只有在多邊實施的情況下制裁才最為有效。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

華晨集團:存續公司債於本月21日起停牌 確保重整工作順利展開

中銀香港:銀債認購金額超過往4批總和 人均認購手數增1倍至逾25手

11月全球最暢銷手遊 騰訊佔首兩位

蘋果推AirPods Max售價4599元 美國交貨期或延誤

蛋殼公寓CEO高靖被限制消費

京東健康獲納入MSCI 股價升逾8%