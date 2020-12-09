內地三大指數個別發展 上證半日升2點
文章日期：2020年12月9日 11:39
內地三大指數個別發展。上證綜指高開後曾高見3422點，其後兩度倒跌，半日收報3412點，升2點或0.06%，成交額1833億元(人民幣．下同)。
深證成指先升後跌，跌穿14000點水平，低見13891點，半日收報13903點，跌70點或0.51%，成交額2551億元。兩市成交額合共4384億元。
創板指高開後向下，曾低見2730點，半日收報2737點，跌8點或0.32%，成交額1023億元。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
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方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
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支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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