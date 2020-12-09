華晨汽車集團發公告指，為確保債權申報及審查等重整各項工作的順利開展，避免債券價格大幅波動，公司目前所有存續的公司債券將自12月21日開市起停牌。

公告指出，遼寧省瀋陽市中級法院已於上周五(4日)依法指定華晨汽車集團清算組擔任華晨集團管理人。

華晨周一時稱，根據法院相關公告，集團的債權人應於2021年2月24日前，向清算組擔任的管理人申報債權。

信用評級公司大公國際資信評估周一稱，華晨破產重整令其債券無法償付本息，因此決定將華晨集團主體信用評級，以及由大公評級的相關債券評級下調至C。

早前內地媒體引述集團負責人表示，是次重整涉及集團自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。

華晨中國（1114）現報6.27元，下跌0.48%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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