11月全球最暢銷手遊 騰訊佔首兩位
文章日期：2020年12月9日 10:53
Sensor Tower 公布，11月全球最暢銷手遊是屬於騰訊（0700）旗下的王者榮耀，收入達2.3億美元，按年升62.5%，當中96.4%收入來自內地，1.4%來自台灣，1%來自泰國。而第二位亦屬騰訊，是其旗下的「食雞」遊戲PUBG Mobile。
PUBG Mobile11月收入達1.73億美元，按年升3.8%。當中54.2%來自內地，及其內地板本的和平精英，11.5%收入來自美國。
騰訊現報590元，升1.2%。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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