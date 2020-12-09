蘋果推AirPods Max售價4599元 美國交貨期或延誤(截圖自公司網頁)

蘋果公司發布最新的AirPods Max，整套無線耳罩式耳機售價為549美元，香港售價為4599元，希望提高12月份聖誕及新年假期期間的銷量，惟其售價較公司其他AirPods型號為高。隔晚蘋果股價收報124.38美元，升0.51%。

蘋果表示，新的AirPods充電後長達20小時聆聽時間，將於下周二開始發貨。不過，在蘋果發布產品不足12小時後，根據蘋果網站評述，發貨給美國客戶的時間需延長，到貨時間或推遲至2021年。

最新的AirPods Max售價較其他AirPods為貴，入門級的入耳式AirPods型號和AirPods Pro型號售價分別保持在159美元(約1240.2港元)和249美元(約1942.2港元)。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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