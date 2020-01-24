內地第二大長租公寓平台蛋殼公寓傳出資金斷裂，導致全國多地發生業主討租、租客被逼遷等一連串社會事件。內媒引述內地平台「天眼查」資料顯示，蛋殼公寓關聯公司紫梧桐（北京）資產管理被列為失信被執行人，即「老賴」，案號為（2020）滬0112執10617號。

同時，該公司新增一則被限制消費訊息，案號為（2020）滬0112執10617號，申請人為上海欣晴辦公家具製造有限公司。

該限制消費令稱，上海欣晴辦公家具申請執行紫梧桐買賣合同糾紛一案，因紫梧桐未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十五條和《最高人民法院關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》第一條、第三條的規定，對紫梧桐採取限制消費措施，限制紫梧桐及法定代表人高靖不得實施以下高消費及非生活和工作必需的消費行為。

紫梧桐成立於2015年1月21日，註冊資本為1000萬，法定代表人為高靖，經營範圍包含資產管理；住房租賃經營；從事房地產經紀業務；酒店管理等。天眼查App股東訊息顯示，該公司由高靖和崔岩聯合持股，持股比例分別為57%和43%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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