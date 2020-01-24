京東健康獲納入MSCI 股價升逾8%
文章日期：2020年12月9日 10:08
京東健康（6618）昨日首日上市，MSCI宣布，將京東健康納入MSCI環球標準指數及MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index) ，將於12月22日生效。另一指數公司富時羅素則指出，會在本月21日將京東健康納入富時香港指數。
京東健康現報119.4升8.55%。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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