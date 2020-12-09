9000留學生返港旺季 港府討論限制由機場入境人數
文章日期：2020年12月9日 09:56
《南華早報》報道，本月將有近9000名留學英國的學生返港，而政府曾討論過，如果用於隔離的本地酒店房間供應不足，將會限制由機場入境旅客數量的討論。國泰（0293）現報7.62元，升2.1%。
政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌於報道內指出，上述計劃有助限制疫情輸入，但稱現階段推出的可能性極小，認為政府只有在「極端情況」下才會考慮實行旅客限流措施。
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日期：12月17日 (星期四)
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支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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