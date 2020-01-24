中國11月份居民消費價格(CPI)按年跌0.5%，差過預期的無升跌，10月份為增長0.5%；同時亦是自2009年10月以 來首次下跌。

工業生產者出廠價格(PPI)則按年下降1.5%；好過預期的下降1.8%，10月份為下降2.1%。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續保持穩定，按年上漲0.5%，漲幅已連續5個月相同。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，豬肉等重要民生商品價格繼續回落，按月計，隨著生豬生產不斷恢復，豬肉價格繼續下降6.5%，降幅收窄0.5個百分點；按年計肉價格下降12.5%，降幅比上月擴大9.7個百分點。

PPI方面，董莉娟解讀指，工業生產穩定恢復，市場需求持續回暖，工業品價格繼續回升。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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