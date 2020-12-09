華僑城（3366）公布，公司與建行（0939）旗下建銀國際管理的HNW Investment Fund訂立合作協議，向開曼基金出旗下內地位於西安市商業物業。HNW Investment Fund同意設立開曼基金，公司認購不超過開曼基金的49%權益，認購金額約為4.17億元。

於開曼基金註冊成立後，開曼基金將向集團購買目標公司的全部已發行股份，出售代價為約20.37億元。目標公司擁有長安國際中心項目全部權益，該項目目總建築面積約為10.47萬平方米，包括該中心2號樓及3號樓以及270個停車位。

公司預期，開曼基金的年度分派率約7.2%，每半年向各投資者分派一次。

完成後，目標集團不再為華僑城的附屬公司。公司預期，完成後，將變現收益約1.69億元人民幣。出售事項所得款項淨額將約為12.12億元人民幣。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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