美股向上，港股跟隨高開。恒指今早高開205點或0.79%，報26510點，成交金額49億元；國指今早高開52點或0.51%，報10462點。恒生科技指數開市報8144點，升0.74%。

友邦（1299）領升，漲2.99%，報89.65元，貢獻恒指76點。「ATMX」向上，阿里巴巴（9988）升1.55%，收報262元；騰訊（0700）升1.37%，收報591元；美團（3690）升2.78%，收報295.6元；小米（1810）升1.33%，收報26.7元。

藍籌方面，創科實業（0669）表現最好，升3.34%，報100.6元；中海油（0883）跌2.61%，報6.71元，是跌幅最大的藍籌。

指數公司MSCI公布，將京東健康（6618）納入MSCI標準指數及大盤股指數，本月22日起生效。京東健康開報114元，升3.64%。

兩新股上市，華潤萬象生活（1209）開報30.8元，較定價22.3元升38.12%；佳源服務（1153）開報3.92元，較定價為3.86元升1.55%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

德國因國安考慮 阻止被美制裁的中國企業收購衛星和雷達技術

和鉑醫藥超購77倍 領地控股認購不足

港股ADR升58點 華潤萬象生活上市

卓悅：知悉附屬被清盤 未對運營產生任何重大影響

美股創新高 道指升104點 Tesla收市倒升1.27%