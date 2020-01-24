恒指高開205點 友邦領升 華潤萬象生活漲38%
文章日期：2020年12月9日 09:25
美股向上，港股跟隨高開。恒指今早高開205點或0.79%，報26510點，成交金額49億元；國指今早高開52點或0.51%，報10462點。恒生科技指數開市報8144點，升0.74%。
友邦（1299）領升，漲2.99%，報89.65元，貢獻恒指76點。「ATMX」向上，阿里巴巴（9988）升1.55%，收報262元；騰訊（0700）升1.37%，收報591元；美團（3690）升2.78%，收報295.6元；小米（1810）升1.33%，收報26.7元。
藍籌方面，創科實業（0669）表現最好，升3.34%，報100.6元；中海油（0883）跌2.61%，報6.71元，是跌幅最大的藍籌。
指數公司MSCI公布，將京東健康（6618）納入MSCI標準指數及大盤股指數，本月22日起生效。京東健康開報114元，升3.64%。
兩新股上市，華潤萬象生活（1209）開報30.8元，較定價22.3元升38.12%；佳源服務（1153）開報3.92元，較定價為3.86元升1.55%。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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