美股向上,港股跟隨高開。恒指今早高開205點或0.79%,報26510點,成交金額49億元;國指今早高開52點或0.51%,報10462點。恒生科技指數開市報8144點,升0.74%。

友邦(1299)領升,漲2.99%,報89.65元,貢獻恒指76點。「ATMX」向上,阿里巴巴(9988)升1.55%,收報262元;騰訊(0700)升1.37%,收報591元;美團(3690)升2.78%,收報295.6元;小米(1810)升1.33%,收報26.7元。

藍籌方面,創科實業(0669)表現最好,升3.34%,報100.6元;中海油(0883)跌2.61%,報6.71元,是跌幅最大的藍籌。

指數公司MSCI公布,將京東健康(6618)納入MSCI標準指數及大盤股指數,本月22日起生效。京東健康開報114元,升3.64%。

兩新股上市,華潤萬象生活(1209)開報30.8元,較定價22.3元升38.12%;佳源服務(1153)開報3.92元,較定價為3.86元升1.55%。

