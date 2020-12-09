路透社報道，從政府文件顯示，出於國家安全考慮，德國阻止了中國航天科工集團(CASIC)的一家子公司收購衛星和雷達技術公司IMST的交易。

德國經濟部發言人拒絕置評，不過，補充指德國內閣已在一次閉門會議上授權商務部以可能對國家安全構成威脅為由，審查和阻止一項來自一家非歐洲投資者的外國投資。IMST發言人也拒絕置評。

資料顯示，中國航天科工於早前被美國商務部列入於可能參與的活動對美國國家安全構成風險的中國企業名單。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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