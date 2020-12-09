卓悅（0653）公布，獲悉群亮投資（「呈請人」）申請清盤卓悅批發(公司一間附屬公司)，主要理由為卓悅批發未能支付拖欠租金及空調費╱管理費連同應計利息款項402.8萬元，被指控違反與呈請人簽訂的租賃協議。

公司指，正在尋求有關呈請的法律意見，呈請並未對公司及其附屬公司的業務及正常運營產生任何重大影響。

今年初獲本港新政黨「紫荊黨」創辦人之一、內蒙政協陳健文入主的連鎖化妝品店卓悅，近期先後有多間分店被指欠租，其中旗下經營旺角中心分店的子公司，周一（7日）更遭業主入稟申請清盤。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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