財政刺激談判前景蓋過對於更嚴格防疫措施的擔憂，美股三大指數齊創新高，其中，標指、納指更齊創收市價計歷史新高。參議院多數黨領袖麥康奈爾建議擱置阻礙刺激談判的一些問題，做出旨在達成協議的戰略讓步；美國監管機構暗示可能批准輝瑞新冠疫苗緊急使用授權，輝瑞收市升3.2%。Tesla將發行不超過50億美元普通股，股價一度下跌，收市倒升1.27%。道指低開71點，高位曾升176點，低位曾跌97點。

道瓊斯工業平均指數收市升104點，或升0.35%。標準普爾500指數收市升10點，或升0.28%。納斯達克綜合指數收市升62點，或升0.5%。

陶氏升2.52%，報54.55美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而沃爾格林聯合博姿跌1.04%，報41.99元，是跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報124.38元，升0.51%，谷歌母公司Alphabet收市報1811.33元，跌0.31%，亞馬遜收市報3177.29元，升0.61%，Facebook收市報283.4元，跌0.76%。

德國DAX指數收市升0.06%，報13278.49點；法國CAC 40指數收市跌0.23%，報5560.67點；英國富時100指數收市升0.05%，報6558.82點。