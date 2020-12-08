藍月亮今截孖展 超購72倍

內地洗衣液龍頭藍月亮（6993）明日截止認購，今日率先截孖展。統計9家券商孖展，共計借出709.4億元，該股公開發售超購9.83億元，僅計券商孖展，超購72.2倍。公司擬於12月16日掛牌。有外電報道，藍月亮已於今日下午5時提前結束國際配售。

各券商中，富途借出136.23億元，耀才借出120億元，輝立借出95億元，凱基借出70億元，大華繼顯借出52億元，信誠借出44億元，華泰國際借出43億元，英皇借出40億元，時富借出25億元。券商孖展息率介乎2.68厘至4厘息不等。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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