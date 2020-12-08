瑞聯發布明年投資展望，瑞聯銀行（UBP）首席投資總監韋立民（Norman Villamin）表示，目前多個國家的新冠病毒疫情確診宗數又再上升，估計對經濟造成新一輪影響。惟中國早於今年第一季實施封鎖政策，現時經濟已回穩，製造業及消費行業重拾增長，生產物價指數（PPI）亦有反彈趨勢。經濟增長方面，預期今年中國GDP按年升2.1%，明年大升8%，其次表現較好的是印度，料明年GDP按年增6.5%，美國升4.2%、香港僅升4%。

由於市場仍存在不穩定性，在選擇股票時應更謹慎，盈利收入將會成為選股重要指標。在疫情影響下，預期明年投資主題圍繞中國國內消費、人工智能（AI）、軟件服務、電訊科技、氣候變化及金融科技。

雖然美國下任總統很大機會由拜登出仼，但他表示，未來美國很可能失去全球領導地位，而中國正與全球多國交好，故可能出現令中美關係摩擦再度升溫。至於通脹方面，相信全球通脹率會持續上升。

瑞聯銀行外匯策略全球主管Peter Kinsella表示，隨着中國經濟回升亦令人民幣持續強勢。相反，美元已經見頂及踏入熊市，這將會利好歐元、瑞士法朗、加元等貨幣。他預期，明年歐元兌美元將會創新高。除此之外亦看好金價，預期有力上衝及破2000美元。對於恒指明年走勢，Peter預期長遠受惠於中資股來港第二上市，令市場愈趨龐大，流動性更高。惟中美有可能出現摩擦，將會對股市造成影響。

記者：黃清瑤

其他報道

富商陳天賜入稟 新世界公司索償500萬人民幣

華潤萬象暗盤開升26% 佳源服務升1%

【專欄】銀行不可信的金融中心

李小加離職前 獲港交所發「獎金」

卓悅欠租遭申請清盤 明年3月開庭審理

宏利：第四波疫情影響銷售 首九個月代理人團隊銷售與去年持平