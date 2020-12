已故富商胡兆熾外孫女袁慧明夫婿、曾破產兼傳出收購亞視的富商陳天賜,透過一名委託人入稟向新世界中國實業項目公司(下稱新世界公司)索償500萬元(人民幣,下同)及利息。

據入稟狀,陳天賜指新世界公司在2004年持有六成權益的合資公司天津新世界,因當時新世界公司投資失敗,員工管理不善,加上被天津市政府指陳述不實,令天津新世界嚴重虧損及欠下農業銀行(1288)巨款,所有資產作為抵押品被農行收回。當時新世界公司要求陳天賜以3000萬元收購持有該公司98.512%的私人公司San Vast,希望藉陳名義入稟控告天津市政府並將合資公司轉售,雙方協議在一年內付清收購款及將新世界公司及天津新世界改名。

但其後陳氏發現改名一事並不符大陸公司法規定,故與新世界公司交涉,新世界公司了解問題後並希望繼續收購協議,並由一名高層「Joe吳」作口頭承認,會將改名條款刪除,並不會追討改名一事,最終陳氏繼續完成收購San Vast計劃。

不過,其後天津市政府因不希望陳氏入稟,將一間ACI公司介紹予陳,並商議以4500萬元購入合資公司天津新世界六成權益,新世界公司得悉此事後,即以陳氏無將合資公司天津新世界改名為由,在未經陳氏授權及同意下,利用陳氏早前簽下無填上日子的文件將San Vast公司股份轉回,陳氏其後曾入稟追討有關San Vast股份,但最後敗訴,亦導致陳氏未與ACI成交。入稟狀指,由於法院未能處理此事,故陳氏將會到警署以「盜用文件」報案處理。

入稟狀指,新世界公司其後私下與ACI重新商討收購合資公司天津新世界的六成權益,而由於新世界公司希望順利將天津新世界的股份轉讓予ACI,故經公司董事總經理紀文鳳私下聯絡陳氏,並希望陳氏不就股份轉讓一案再作上訴,並以個人名義口頭答應將回收的股份轉賣,賣出的金額新世界公司只會收回3000萬元,多出的差額如少於500萬元將按500萬元給予陳氏,多出亦將全數交予陳氏,以答謝其一直幫忙及為天津新世界的付出,其後陳氏答應不再上訴,並配合新世界公司的收購,及交出印章等。

不過,入稟狀指,最後據消息新世界公司最終以3500萬元出售天津新世界予ACI,惟直至今年12月7日陳氏仍未收到紀文鳳或新世界任何款項,故入稟向新世界公司追討500萬元及利息。

