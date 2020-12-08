華潤萬象暗盤開升26% 佳源服務升1%
文章日期：2020年12月8日 17:38
潤地（1109）旗下物管華潤萬象生活（1209）明日將掛牌，現時正進行暗盤交易，早段做好。截至下午5時30分，於耀才暗盤，華潤萬象暫升26.5%，報28.2元。每手200股，每手帳面賺1180元。於富途暗盤報價相同；於輝立暗盤升幅相若，報28.3元。
同進行暗盤的佳源國際（2768）旗下物管佳源服務（1153）最多曾升僅3%，先回落至3.9元，升1%。每手1000股，每手帳面賺40元。於輝立暗盤報3.87元，僅微升0.26%；於富途暗盤報3.91元。
華潤萬象生活今日公布，上限定價每股22.3元，共收9.8萬份申請，公開發售超購28.8倍。本次做到一人一手，一手中籤率100%，認購金額超500萬元的大戶則有逾580名，獲11張頂頭槌飛。
佳源服務公布，中間偏上定價每股3.86元，僅收到約8900份認購申請，公開發售超購1.8倍。一手中籤率60%，認購2手可穩中1手，僅有1名乙組大戶，且未有收到頂頭槌飛。
記者：馬迪帆
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