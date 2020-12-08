李小加離職前 獲港交所發「獎金」

即將於本月底卸任的港交所（0388）行政總裁李小加離職前獲發「獎金」，據聯交所資料顯示，他早前獲港交所按員工股份獎勵計劃派發約3.24萬股，相關股份於周一（7日）正式發出（俗稱「解凍」），按今日收市價384元計算，股份市值約1243萬元。

李小加宣布不再續約港交所前，於去年底大手減持約65萬股港交所股份，套現逾1.6億元。資料顯示，李小加目前仍持有50.26萬股港交所股份，市值約1.93億元。

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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm