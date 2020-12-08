許智峯及其家人銀行戶口遭凍結解封再凍結，儘管匯豐稱扭曲事實，但純在用戶看，未看到以甚麼名義而做，行徑反覆亦使人難以置信這是金融中心。即使市民是如中共心中想要的綿羊，單純想靜靜實行打工、儲錢、置業的方程式，亦不可能信任這種銀行行徑。

中共處理方式，好比當年銅鑼灣書店事件與肖建華事件，企圖一律當作特例處理，然後勸喻大家馬照跑、舞照跳，記得去年政府就逃犯條例提出修例時，有建制派（湯家驊）放風指修例後便不會重演李波事件，暗示一切更乾淨利落，只要大家肯隻眼開隻眼閉的話。

但對於香港，尤其銀行業，則絕非同一回事。就當香港人不是政治動物，但血肉裏必然是經濟動物，主流仍希望穩定。若然滿載香港人情意結的大笨象尚且反覆如此，旗下恒生（0011）以後是否值得信任？中資行自不待說，新加坡與匯豐、香港一樣希望左右逢源，來自星國的星展有否牙力仍屬疑問。外資味較重的渣打（2888）、花旗暫時似較可信，亦難怪花旗分行近日特別忙碌。身為國際金融中心，當其銀行系統難以取信於人，甚至出現中國特有的連坐法，仍有甚麼理由可發展下去。除非加速市民外逃、外資撤退是其目的。

舊香港人受困，換來的是另一戲團上場。十大傑出新香港青年表揚「港漂」，比民建聯更親中的紫荊黨成立（香港市花是「洋紫荊」），磨拳擦掌補替空位，逐步成為新香港的中堅。留着名為香港的皮囊，挖空中心，再偷天換日，消耗別人的聲譽，直到腐爛過後又再換殼，是中共慣常伎倆，世衛就是個近例。只是疫情過後，國際會否仍在夢中，繼續陪你唱這齣戲，有待觀看。

近日機緣巧合重看90年代港產片，是宣揚民族主義的李連杰版《黃飛鴻》，順道緬懷香港。內容以漢人領土被滿人、英國人侵佔為背景（今日大陸主旋律是滿漢皆屬中國），反覆說「吾土吾民」，拍於英殖時期，喻意再明顯不過，相信當初多少亦出於中華情意結。「回歸」中國過後，今日重看，竟有上世紀的感受。最大的笑話，總在歷史與現實裏。

賈文清

其他觀點