經營化妝品零售生意的卓悅（0653）早前被多間公司追討多間店舖租金。債主之一的群亮投資有限公司入稟高等法院申請卓悅清盤，案件將於明年3月10日於高院開庭審理。

群亮投資為卓悅位於旺角中心分店的業主。入稟文件指，雙方於去年5月簽訂租約，為期3年，月租58萬元，惟卓悅自去年11月起無再交租及管理費等，連同利息計，拖欠金額逾400萬元。

卓悅收報0.14元，跌2.1%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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