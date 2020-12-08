卓悅欠租遭申請清盤 明年3月開庭審理
文章日期：2020年12月8日 17:30
經營化妝品零售生意的卓悅（0653）早前被多間公司追討多間店舖租金。債主之一的群亮投資有限公司入稟高等法院申請卓悅清盤，案件將於明年3月10日於高院開庭審理。
群亮投資為卓悅位於旺角中心分店的業主。入稟文件指，雙方於去年5月簽訂租約，為期3年，月租58萬元，惟卓悅自去年11月起無再交租及管理費等，連同利息計，拖欠金額逾400萬元。
卓悅收報0.14元，跌2.1%。
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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