宏利就港人疫情下的的身心情況和使用政府派發10,000元的情況進行市場調查，調查顯示，有超過一半的受訪者認為需要一年或更長的時間才可停用防疫用品。當中逾七成的港人感到更大的壓力，當中以18歲至24歲的受訪者為最高，達83％。

1萬元「現金發放計劃」的使用情況，當中有77％的受訪人士表示作加強個人和家庭財務規劃成的用途，有48％的受訪者表示會購買與健康相關的產品。宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，大部分的受訪者對現金發放計劃均投方於理財方面，顯示港人財務規劃意識不俗。

調查於今年的10月15日至20日進行，合共訪問1026名18歲或以上人士，對象為18歲以上的本地人士。

紀榮道更表示，宏利今年業務受疫情的影響不大，首三季的業務表現具韌性，惟第三波疫情期間的7月和8月銷售受影響最大，其後疫情於9月緩和，亦令銷售回復。當中首九個月的代理人團隊銷售更與去年同期持平，不受疫情影響。

紀榮道更指，疫情期間港人更為傾向康健服務的保險方案，有助推動整體業務。如自願醫保等的計劃。紀榮道稱，該方面的保險方案是明年的核心策略。對於本港爆發第四波疫情，紀榮道指可能影響保險銷售。他更指，公司推出網上投保方案供客人選擇，以應對疫情的走勢。

記者：陳麗歡