港股連跌兩個交易日，尾市進一步走低，日中最多跌235點，低見26270點，收市跌202點或0.76%，報26304點，成交金額1354億元，較上日增加0.11%；國指跌63點或0.61%，報10409點。恒生科技指數收報8085點，升1.77%。

匯控（0005）全日拖累大市，埋單跌3.61%，收報41.35元，拖低恒指80點；其次為平保（2318）跌3.42%，收報93.25元，拖低大市50點。

「ATMXJ」個別走，阿里巴巴（9988）跌0.39%，報257元；騰訊（0700）跌0.77%，報588元；美團（3690）升0.92%，報285元；小米（1810）升0.4%，報25.25元，為表現最好藍籌；京東（9618）收報325.8元，跌1.81%。京東旗下互聯網醫療商京東健康（6618）今日掛牌上市，收報110元，升55.85%。中石化（0386）跌4.76%，收報3.4元，是跌幅最大的藍籌。

政府收緊防疫措施，食肆堂食時間縮至晚上6時，周四（10日）起生效。餐飲股普跌，翠華控股（1314）收報0.28元，跌1.75%；大快活（0052）收報18.18元，跌0.11%；大家樂（0341）收報17.32元，跌1.03%；太興（6811）收報1.37元，跌2.14%。

網購及日用品股有支持。香港電視（1137）收報12.04元，升2.56%；日清食品（1475）收報6.85元，升1.63%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.76元，升4.11%。

新一波疫情來勢洶洶，地產股偏軟，長實集團（1113）跌0.71%，收報42.05元；恒地（0012）跌1.74%，收報31元；新地（0016）跌0.48%，收報103元；新世界發展（0017）跌0.13%，收報37.55元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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