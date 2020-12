中銀保監主席郭樹清今日在新加坡金融科技節上發表演講,指出中國金融科技市場有5大有待深入研究和解決的問題,當中包括促進公平市場競爭和需明確數據權益歸屬指引的問題。這透露了中國下一步可能實行的政策方向。

5大問題包括需促進更公平的市場競爭。郭樹清提及,金融科技行業具有「贏者通吃」的特徵,令大型科技公司往往利用數據壟斷優勢,阻礙公平競爭,從而獲取超額收益。他指出,需要更關注大公司是否妨礙新機構進入市場,是否以非正常的方式收集數據,是否拒絕開放應當公開的信息,是否存在誤導用戶和消費者的行為等。

早前在螞蟻暫緩上市後,中國國家市場監督管理總局公布,將就互聯網平台反壟斷立法。

另外,郭樹清又提到,需關注市場出現「大而不能倒」的新型風險。郭樹清指,少數科技公司於小額支付市場佔據主導地位,不但涉及廣大公眾利益,更具備重要金融基礎設施的特徵。他提及,一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域,跨界混業經營。政府必須關注這些機構風險的復雜性和外溢性,及時消除新的系統性風險隱患。

第三是中國政府已明確將數據列為與勞動、資本、技術并列的生產要素,有明確數據權益歸屬。目前更需要盡快明確各方數據權益,推動完善數據流轉和價格形成機制,充分和公平合理地利用數據價值,依法保護各交易主體利益。

其餘兩項分別是網絡安全問題,及加強數據跨境流動國際協調。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

比爾蓋茨預計明年首季將有6種疫苗獲批

新加坡金管局授予中國建設銀行特許全面銀行牌照

京東健康升勢凌厲 現飈67%

惠譽上調全球明年經濟增長預測

合景悠活公布首宗併購仍跌逾2%

【有片:選股王】疫情刺激線上銷售加速發展 有贊具潛力

【有片:埋身擊】踏入年尾 環球股市或出現回吐修正