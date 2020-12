特許金融分析師協會(CFA協會)今日發表調查報告,就環境、社會及管治(ESG)等因素於全球市場調查,報告顯示,各地市場平均有69%散戶對ESG投資有興趣,但平均僅有10%散戶真正採用ESG投資。CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示,投資興趣與實際投資情況之間的不對等,顯示資產管理界仍有很大機會推出產品,相信需求將強勁。

根據調查,散戶方面,以35歲以下年齡層對ESG投資最有興趣,介乎25歲至34歲的受訪者中,今年有近兩成身體力行投資ESG產品,並且有75%人士對ESG投資有興趣。而55歲以上年齡層,則僅有4%或3%投資ESG,而對此項另類投資有興趣的受訪者則介乎五成至六成半之間。

另一方面,散戶選擇ESG的動機亦較機構投資者不同。調查顯示,機構投資者有高達47%是認為ESG可調節風險,帶來相應回報,因此有興趣;而散戶則有高達47%是因為希望對社會或環境能帶來正面影響、反映自身的價值觀,而對ESG投資有興趣。

梁家恩表示,ESG發展亦面對多項挑戰,包括專業人士罕有,她舉例指,團隊針對約100萬名金融界人才的履歷進行調查,其中包括財務總監、分析師、理財顧問等,但發現履歷中提到可持續投資方面經驗技能的人,僅佔0.7%。不過她同時表示,根據一項在香港的調查,有八成受訪金融界人士表示,正考慮接受ESG領域的培訓。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

新加坡金管局授予中國建設銀行特許全面銀行牌照

京東健康升勢凌厲 現飈67%

惠譽上調全球明年經濟增長預測

合景悠活公布首宗併購仍跌逾2%

【有片:選股王】疫情刺激線上銷售加速發展 有贊具潛力

【有片:埋身擊】踏入年尾 環球股市或出現回吐修正

東風汽車首11個月銷量跌4.57%

恒指跌161點 匯豐挫近4%為最差藍籌 京東健康半日爆升53%

高盛將全購內地合資企業高盛高華股權

京東健康首掛飆45% CEO:續投資供應鏈及線下醫院

內地股市半日走勢分化 創板指一枝獨秀升0.74%

一個月HIBOR連升10日 見逾一個月高

匯豐:凍結「守護孩子行動」戶口 是按警方指示

王毅明確地重申將會履行中美首階段貿易協議承諾

澳洲通過法律 可廢除州政府等與中國一帶一路相關的協議

政府再收緊防疫措施 港視曾升逾6%

日本城母企國際家居零售曾漲18% 見逾6年高

京東健康首掛即變紅底股 曾升穿百元水平

摩通:貴價iPhone 12受追捧

滬深三大指數高開 人行淨投放400億元人幣

恒指低開46點 匯控累市跌1.4% 京東健康首掛飈34%

港股ADR跌37點 京東健康上市 匯控再凍結戶口 傳禁晚市堂食