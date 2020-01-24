CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
文章日期：2020年12月8日 15:53
特許金融分析師協會（CFA協會）今日發表調查報告，就環境、社會及管治（ESG）等因素於全球市場調查，報告顯示，各地市場平均有69%散戶對ESG投資有興趣，但平均僅有10%散戶真正採用ESG投資。CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示，投資興趣與實際投資情況之間的不對等，顯示資產管理界仍有很大機會推出產品，相信需求將強勁。
根據調查，散戶方面，以35歲以下年齡層對ESG投資最有興趣，介乎25歲至34歲的受訪者中，今年有近兩成身體力行投資ESG產品，並且有75%人士對ESG投資有興趣。而55歲以上年齡層，則僅有4%或3%投資ESG，而對此項另類投資有興趣的受訪者則介乎五成至六成半之間。
另一方面，散戶選擇ESG的動機亦較機構投資者不同。調查顯示，機構投資者有高達47%是認為ESG可調節風險，帶來相應回報，因此有興趣；而散戶則有高達47%是因為希望對社會或環境能帶來正面影響、反映自身的價值觀，而對ESG投資有興趣。
梁家恩表示，ESG發展亦面對多項挑戰，包括專業人士罕有，她舉例指，團隊針對約100萬名金融界人才的履歷進行調查，其中包括財務總監、分析師、理財顧問等，但發現履歷中提到可持續投資方面經驗技能的人，僅佔0.7%。不過她同時表示，根據一項在香港的調查，有八成受訪金融界人士表示，正考慮接受ESG領域的培訓。
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截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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