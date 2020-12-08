新加坡金融管理局發聲明指，將售予中國建設銀行特許全面銀行牌照。

新加坡和中國將擴大金融合作，以支持新冠疫情後的復蘇。相措施將包括人民幣合作，新加坡和中國的交易所之間的合作，並將側重於數字金融和綠色金融等領域。

另外，新加坡金管局將承認鄭州商品交易所為認可市場運營商，從而使新加坡的投資者能夠進入中國的大宗商品衍生品市場。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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