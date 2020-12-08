滬指兩連跌 惟穩守3400點大關
文章日期：2020年12月8日 15:03
滬深兩市午後繼續個別發展。滬指兩連跌，穩守3400點大關，收報3410點，跌6點或0.19%，成交額3046億元人民幣（下同）。
深證成指反覆向上，高位見14040點，收報13973點，升不足1點，成穴額3971億元，兩市合共成交額7017億元。
創板指午後續於高位徘徊，收報2746點，升19點或0.73%。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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