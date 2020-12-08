京東（9618）旗下互聯網醫療商京東健康（6618）今日掛牌上市，股價午後升勢凌厲，突破110元大關，現時見日中高位118元，較招股價70.58元大升67%，成交額110.8億元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

合景悠活公布首宗併購仍跌逾2%

【有片：選股王】疫情刺激線上銷售加速發展 有贊具潛力

【有片：埋身擊】踏入年尾 環球股市或出現回吐修正

東風汽車首11個月銷量跌4.57%

恒指跌161點 匯豐挫近4%為最差藍籌 京東健康半日爆升53%

高盛將全購內地合資企業高盛高華股權