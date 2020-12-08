惠譽上調全球明年經濟增長預測由5.2%升至5.3%，內地由7.7%升至8%，美國則由4%升至4.5%，歐元區則調低至4.7%。

惠譽認為，隨著疫苗推出、放鬆限制措施，明年中期開始，全球經濟復蘇會更加穩固。而一旦擴大免疫計劃，有望減少隔離帶來的破壞，2022年全球經濟增長率，可由3.6%上調至4%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

合景悠活公布首宗併購仍跌逾2%

【有片：選股王】疫情刺激線上銷售加速發展 有贊具潛力

【有片：埋身擊】踏入年尾 環球股市或出現回吐修正

東風汽車首11個月銷量跌4.57%

恒指跌161點 匯豐挫近4%為最差藍籌 京東健康半日爆升53%

高盛將全購內地合資企業高盛高華股權

京東健康首掛飆45% CEO：續投資供應鏈及線下醫院

內地股市半日走勢分化 創板指一枝獨秀升0.74%

一個月HIBOR連升10日 見逾一個月高

匯豐：凍結「守護孩子行動」戶口 是按警方指示

王毅明確地重申將會履行中美首階段貿易協議承諾

澳洲通過法律 可廢除州政府等與中國一帶一路相關的協議