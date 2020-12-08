【有片：選股王】疫情刺激線上銷售加速發展 有贊具潛力
文章日期：2020年12月8日 13:10
港股今早繼續受壓，恒指低開46點向下，早市最多跌190點，低見26316點，半日收報26344點，跌161點或0.61%；國指跌0.42%。大市半日成交751億元。
科技股做好，恒生科技指數升1.55%。京東健康（6618）上市首日掛牌，高招股定價逾五成；美團（3690）、阿里健康（0241）升3%、4%。小米（1810）升7%。汽車及相關做好，比亞迪股份（1211）升3%，長城汽車（2333）升一成，贛鋒（1772）、敏實（0425）升3%、4%。家品、服飾消費股做好，敏華（1999）、普拉達（1913）升6%。不過，舊經濟股回吐，平保（2318）、匯控（0005）跌逾3%，中移動（0941）跌2%。內房物管資源股受壓，華潤置地（1109）、碧桂園服務（6098）、江西銅（0358）、中海油（0883）跌逾2%。近日表現強勁的生物科技股回吐。
剛獲納入科技指數的祖龍（9990）、明源雲（0909）明顯強勢，後市創上市新高；有贊（8083）亦破頂。有贊向商戶提供基於社交網絡的，全渠道經營SaaS（軟件即服務）系統和一體化新零售解決方案，通過有贊，商戶可以管理線下門店在內的多個流量渠道的店舖、商品、訂單、庫存、會員以及資金，亦可利用有贊營銷工具，獲取新客戶，帶動存量客戶，提升銷量。受疫情影響，線上銷售加速發展，商戶需要科技協助提升競爭力，大大提高SaaS需求，有贊業務高速增長。
股價方面，有贊反覆向上尋頂，向上無蟹貨阻力，高追要定好止蝕位，預計短線約2.15元附近有支持。
劉思明