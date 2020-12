半新物業股合景悠活(3913)近期獲大行唱好,惟股價仍然走弱,昨集團公布以2.144億元人民幣(下同)收購廣州市潤通物業管理8成權益,潤通主業為公共服務領域,集團認為潤通於公共服務領域擁有較為專業的技術系統,相信有助集團進一步拓展至公共服務領域,令業務持續多元化,並與本身平台產生更強協同效應等。但併購消息發布後,合景悠活今日早市再挫2.17%,報5.4元,較招股價7.89元累跌31.6%。

早前,大摩及摩通均唱好合景悠活,齊齊給予「增持」評級,目標價分別為8.34元及9元。而券商銀河聯昌亦就併購發表報告,指出合景悠活昨發布上市以來首宗併購案是一個好開始,可釋除市場對於集團是否有力做更多併購的疑慮。

銀河聯昌維持「買入」評級,目標價為10.85元,認為合景悠活2021年的市盈率為15倍屬非常吸引,預期集團2020-2022財年每股盈利複合增長將可達72%,加上控股股東孔健岷自11月23日以來持續增持。

