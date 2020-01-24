港股半日低開低收。恒指半日跌161點或0.61%，報26344點，成交金額751億元；國指跌43點或0.42%，報10429點。恒生科技指數收報8068點，升1.55%。

匯豐再度凍結市民帳戶，涉及反修例人士、教會、眾籌等領域。匯控（0005）拖累大市，跌3.96%，收報41.2元，拖低恒指88點，同時為跌幅最大的藍籌。

「ATMX」個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.39%，報257元；騰訊（0700）升0.77%，報588元；美團（3690）升0.92%，報285元；小米（1810）升0.4%，報25.25，為表現最好藍籌。

政府再度收緊防疫措施，並宣布禁晚市堂食，餐飲股偏軟。大快活（0052）收報18.16元，跌0.22%；大家樂（0341）收報17.44元，跌0.34%；稻香（0573）平上市低位0.82元，收報0.83元，升1.22%；太興（6811）收報1.38元，跌1.43%。

第四波疫情來襲，網購及日用品股有支持。香港電視（1137）收報12.38元，升5.45%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.77元，升5.48%；日本城母企國際家居零售（1373）收報2.62元，升11.49%。

個別汽車股走勢亮眼，長城汽車（2333）11月汽車銷量錄14.52萬台，按年增26.12%，半日收報15.38元，升9.7%；比亞迪股份（1211）收報182.2元，升3%；廣汽集團（2238）收報7.96元，升2.58%。

新股方面，京東健康（6618）首日上市，半日大升逾5成，收報108.1元，晉身紅底股，升53.16%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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