港股半日低開低收。恒指半日跌161點或0.61%,報26344點,成交金額751億元;國指跌43點或0.42%,報10429點。恒生科技指數收報8068點,升1.55%。

匯豐再度凍結市民帳戶,涉及反修例人士、教會、眾籌等領域。匯控(0005)拖累大市,跌3.96%,收報41.2元,拖低恒指88點,同時為跌幅最大的藍籌。

「ATMX」個別發展,阿里巴巴(9988)跌0.39%,報257元;騰訊(0700)升0.77%,報588元;美團(3690)升0.92%,報285元;小米(1810)升0.4%,報25.25,為表現最好藍籌。

政府再度收緊防疫措施,並宣布禁晚市堂食,餐飲股偏軟。大快活(0052)收報18.16元,跌0.22%;大家樂(0341)收報17.44元,跌0.34%;稻香(0573)平上市低位0.82元,收報0.83元,升1.22%;太興(6811)收報1.38元,跌1.43%。

第四波疫情來襲,網購及日用品股有支持。香港電視(1137)收報12.38元,升5.45%;經營759阿信屋的CEC國際(0759)收報0.77元,升5.48%;日本城母企國際家居零售(1373)收報2.62元,升11.49%。

個別汽車股走勢亮眼,長城汽車(2333)11月汽車銷量錄14.52萬台,按年增26.12%,半日收報15.38元,升9.7%;比亞迪股份(1211)收報182.2元,升3%;廣汽集團(2238)收報7.96元,升2.58%。

新股方面,京東健康(6618)首日上市,半日大升逾5成,收報108.1元,晉身紅底股,升53.16%。

