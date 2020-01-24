京東健康（6618）今日掛牌上市，截至上午11時40分，暫報102.1元，較招股價70.58元飆44.7%。每手50股，每手帳面賺1576元。根據最新報價，京東健康現時市值錄得約3230億元，超越阿里健康（0241）。

京東健康首席執行官辛利軍今早於記者會表示，集團來港上市主要是因為公司分拆時為VIE結構（可變利益實體），因此僅能在海外上市。他表示，外國投資者未必了解中國醫療體系，因此選擇來港，此外，疫情亦令公司加速上市進程。

他表示，上市後資金將有4方面用途，包括投資線上線下、零售及批發的渠道供應鏈；於線下尋求更多醫療平台及藥房合作，以做到醫療服務一體化；投資潛在企業；以及持有一定的現金儲備。就線下醫療方面，他表示，現時公司僅與十幾家醫院有合作，希望未來能大規模擴張，與上百家醫院合作。

辛利軍強調，京東健康並非「大企業」，他解釋，內地健康市場市值約10萬億元，現時沒有一家佔超過1%市場份額，雖然公司看似是「領頭羊」，但實際規模「很小」。他亦預計，在健康行業一段時間之內都很難出現壟斷企業。

被問及用戶數量不如阿里旗下公司，他表示，京東健康提供服務較為豐富，而單個用戶貢獻收入更多。他表示，新冠疫情改變行業生態，再加上內地沒有家庭醫生體系，相信在醫療資源下沉的趨勢下，在線問診、分診將成為中國重視的醫療平台。

記者：馬迪帆

其他報道

匯豐：凍結「守護孩子行動」戶口 是按警方指示

王毅明確地重申將會履行中美首階段貿易協議承諾

澳洲通過法律 可廢除州政府等與中國一帶一路相關的協議

政府再收緊防疫措施 港視曾升逾6%

政府再收緊防疫措施 港視曾升逾6%

日本城母企國際家居零售曾漲18% 見逾6年高