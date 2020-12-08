匯豐：凍結「守護孩子行動」戶口 是按警方指示
文章日期：2020年12月8日 11:32
匯豐再度凍結市民帳戶，涉及反修例人士、教會、眾籌等領域，本報今早向匯豐查詢事件，希望其能釋除市民疑慮。匯豐發言人指是按警方指示、要求。匯控（0005）現跌3.26%，報41.5元。
匯豐發言人回覆表示：「我們不能評論相關賬戶的事宜。無論在哪個市場營運，我們都必須符合當地的法律法規。有關個案的情況請向相關執法機構查詢」。
繼許智峯及其家人匯豐戶口遭凍結，於反修例運動中「守護孩子行動」的慈善團體好鄰舍北區教會昨深夜發聲明，稱其教會及傳道人陳凱興夫婦的匯豐銀行戶口亦全數被凍結。「守護孩子行動」成員，曾被警方形容為「Yellow Object」。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
其他報道
港股ADR跌37點 京東健康上市 匯控再凍結戶口 傳禁晚市堂食