匯豐再度凍結市民帳戶，涉及反修例人士、教會、眾籌等領域，本報今早向匯豐查詢事件，希望其能釋除市民疑慮。匯豐發言人指是按警方指示、要求。匯控（0005）現跌3.26%，報41.5元。

匯豐發言人回覆表示：「我們不能評論相關賬戶的事宜。無論在哪個市場營運，我們都必須符合當地的法律法規。有關個案的情況請向相關執法機構查詢」。

繼許智峯及其家人匯豐戶口遭凍結，於反修例運動中「守護孩子行動」的慈善團體好鄰舍北區教會昨深夜發聲明，稱其教會及傳道人陳凱興夫婦的匯豐銀行戶口亦全數被凍結。「守護孩子行動」成員，曾被警方形容為「Yellow Object」。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

王毅明確地重申將會履行中美首階段貿易協議承諾

澳洲通過法律 可廢除州政府等與中國一帶一路相關的協議

政府再收緊防疫措施 港視曾升逾6%

政府再收緊防疫措施 港視曾升逾6%

日本城母企國際家居零售曾漲18% 見逾6年高

京東健康首掛即變紅底股 曾升穿百元水平

摩通：貴價iPhone 12受追捧

滬深三大指數高開 人行淨投放400億元人幣

恒指低開46點 匯控累市跌1.4% 京東健康首掛飈34%

港股ADR跌37點 京東健康上市 匯控再凍結戶口 傳禁晚市堂食

華潤萬象生活IPO上限定價 超購28倍 佳源服務超購14倍

憂慮收緊防疫措施、刺激經濟方案延遲 道指跌148點